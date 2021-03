Europa League, sfide complicate per Milan e Roma. Tutte le quote sull'andata degli ottavi

Rossoneri fanno visita a United,giallorossi ospitano lo Shakhtar

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Per Milan e Roma si apre domani la caccia ai quarti di finale dell'Europa League. Impegno complicatissimo per i rossoneri, in casa del Manchester United, attualmente secondo in Premier: il segno '1' su Snai si abbassa fino a 1,65, il pareggio vale 3,90, il '2' dei rossoneri è a 5,25. Più rosse che rossonere anche le quote del passaggio ai quarti: United a 1,53, Milan a 2,40. Il Manchester United per Snai è anche il primo candidato al trionfo finale nella competizione, a 4,00. Il Milan, a 10, è la quinta opzione (dopo Tottenham, Arsenal e Ajax). Fiducia alla Roma, nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Il segno '1' dei giallorosso per il match di domani all'Olimpico vola su Snai a bassa quota, 1,55, contro il '2' a 5,50 e il pareggio a 4,50. Gli ucraini si sono aggregati all'Europa League dopo un girone di Champions molto altalenante, nel quale hanno battuto due volte il Real Madrid e imposto un doppio 0-0 all'Inter. Il pronostico sul passaggio del turno sorride alla Roma, data a 1,45; le chance dello Shakhtar si fermano a 2,65. (ANSA).