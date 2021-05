Europei U21, il ct Nicolato dopo il rinnovo: "Il gruppo c'è, tutti qui con gioia"

Tecnico azzurrini: "Felice del mio rinnovo, progetto continua"

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il rinnovo del contratto per portare avanti il progetto con la sfida dei quarti degli Europei contro il Portogallo alle porte. Il tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato dal ritiro di Tirrenia dove prosegue la preparazione in vista della sfida con i lusitani lunedì prossimo, non nasconde la soddisfazione per la fiducia che gli è stata accordata. "Non è stato un rinnovo semplice - sottolinea - e il merito va soprattutto alla Federcalcio, alle persone che hanno lavorato con me che hanno dimostrato grande stima e grande interesse per il lavoro che faccio. Questa sicuramente è stata una carta molto importante nella decisione di proseguire questo lavoro che mi piace, che mi stimola molto". Un rinnovo nato nel segno della continuità: "Mi piace questa voglia di proseguire e di migliorarci che ci deve contraddistinguere. Sono molto felice, quello che conta qui è la Nazionale, sono i giocatori, e continuare questo progetto di ringiovanimento anche della Nazionale A nel quale siamo molto coinvolti. Siamo riusciti a far convivere vari ritiri e questo rende orgoglioso non solo me, ma anche le tante persone che non hanno la vetrina che posso avere io e sono determinanti in questo. Il nostro staff in particolare è stato di grande livello, sono molto felice di continuare". Sul gruppo a disposizione per la fase finale del torneo continentale (format atipico, con eliminazione diretta. Dopo i quarti, il 3 giugno a Maribor è in programma la semifinale e il 6 giugno a Ljubiana la finale) Nicolato si dice soddisfatto. "Abbiamo un buon gruppo di giocatori. Fra squalifiche, Nazionale A e infortuni - prosegue - purtroppo ne mancano una quindicina, ma devo dire che quelli che sono qui sono in buone condizioni. Ho visto grande disponibilità come sempre, i giocatori vengono molto volentieri in Nazionale e questa è una cosa che ci gratifica molto perchè vuol dire che sono consapevoli che stiamo facendo di tutto per valorizzarli". L'Under 21, che oggi ha ricevuto la visita del segretario generale del Coni Carlo Mornati, sosterrà una doppia seduta di allenamento anche domani e venerdì. Sabato invece, dopo l'allenamento della mattina, la squadra partirà con un volo charter da Pisa per Ljubiana. (ANSA).