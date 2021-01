Fabian Ruiz ancora positivo al Covid: "Lavoro duro a casa, ho voglia di tornare dai compagni"

"Lavorando duramente a casa. Tanta voglia di tornare con i miei compagni! Un giorno in meno...". Fabian Ruiz, positivo al Covid, prosegue l'isolamento ma non perde tempo e continua ad allenarsi da solo presso il proprio domicilio. Questa la foto postata dal centrocampista spagnolo del Napoli, che ovviamente non vede l'ora di rientrare in gruppo: