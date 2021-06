FIGC, Gravina incontra Fedriga: "Sport e calcio volano per la ripartenza"

Presidente Figc in regione. Più collaborazione con istituzioni

(ANSA) - TRIESTE, 06 GIU - "Lo sport è fondamentale per la crescita dei giovani, soprattutto sul piano dei valori, perché insegna l'importanza del sacrificio e il saper accettare le sconfitte. Per questo il nostro impegno come Amministrazione, ancora di più dopo il Covid, è fortemente direzionato nel cercare di sostenere la pratica sportiva attraverso un lavoro costante sull'impiantistica e la collaborazione con le società e le federazioni". Lo ha detto il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, nel corso dell'incontro con il presidente della Federazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina che si è tenuto ieri sera in Regione a Trieste e al quale ha partecipato anche il presidente del Comitato Figc FVG, Ermes Canciani. (ANSA).