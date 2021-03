Filippo Galli: "Milan, reazione importante. Tomori? Da tanto non c'era un difensore così"

L'ex giocatore e dirigente del Milan, Filippo Galli, a La Gazzetta dello Sport, ha commentato la vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina: "Il gruppo ha reagito dando un segnale importante in un momento difficile. Il Milan resta l'unica in scia dell'Inter e questo successo vale doppio. Ibra apre tanti spazi per i compagni, oltre a segnare e Calhanoglu sta crescendo. Con il rientro di Bennacer poi si alzerà il livello. Tomori mi ha colpito molto, da tempo al Milan non si vedeva in difensore così".