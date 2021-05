Fiorentina, ancora forfait per Borja Valero in vista della Lazio. Niente allenamento oggi

Ancora forfait per Borja Valero in vista di Fiorentina-Lazio. Lo spagnolo è fermo al palo per un infortunio che lo tiene fuori da un mese. L'ultima apparizione risale infatti alla gara con l'Atalanta l'11 aprile, da allora ha saltato le gare con Sassuolo, Verona, Juventus e Verona e sicuramente non recupererà con la Lazio visto che anche oggi si è allenato a parte rispetto al gruppo. Con soli 514' minuti giocati (di cui 80 in Coppa) per scelte tecniche, l'infortunio (una lesione del flessore lungo dell’alluce della gamba destra) sta complicando allo spagnolo anche questo finale di stagione in cui la sua esperienza poteva essere preziosa.