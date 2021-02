Fiorentina, entro 48 ore l'esito per il ricorso per le due giornate di squalifica di Milenkovic

vedi letture

Come riportato questa mattina dal QS-La Nazione, c’è ansia in casa Fiorentina per Nikola Milenkovic. È in arrivo la decisione del Tribunale d'appello dopo il ricorso alle due giornate di squalifica. Fiato sospeso per il responso, tra martedì o mercoledì la si saprà se il ricorso della società è stato accettato. La società, che ha deciso di ricorrere alla FIGC nella giornata di mercoledì, ha contestato infatti la condotta antisportiva riportata nel referto dell’arbitro in occasione del testa a testa con Belotti avvenuto due venerdì fa nel corso della sfida contro il Torino.