Fiorentina, Kokorin atteso in città lunedì per il primo allenamento con Iachini

Fiorentina in attesa del secondo esordio sotto la guida di Giuseppe Iachini, ma anche di riavere a disposizione Alexander Kokorin fermo da un paio di settimane per un problema muscolare. Il russo, si legge su FirenzeViola.it, sta seguendo un programma di recupero personalizzato concordato dopo la visita a Villa Stuart e in questa settimana infatti non è a Firenze. Beppe Iachini, che non lo ha ancora conosciuto, dovrà aspettare lunedì prossimo, quando è previsto il suo rientro a Firenze.