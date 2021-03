Fiorentina, Kokorin rientra oggi da Roma dopo le cure. Il punto sulle assenze viola

Senza i cinque Nazionali (Castrovilli e Biraghi, Vlahovic e Milenkovic, Amrabat), senza Kokorin che sarà a Firenze oggi dopo aver trascorso diversi giorni a Roma a seguire il programma di recupero dall’infortunio, con Igor non disponibile (e il rientro non è prossimo), con Dragowski in modalità “differenziata” per eliminare il trauma contusivo alla caviglia sinistra rimediato contro il Milan ma sulla buona strada per esserci sabato 3 aprile a Genova alla ripresa, e infine con quattro ragazzi della Primavera ad implementare il gruppo: il primo allenamento di Beppe Iachini nel suo Fiorentina-bis - sottolinea il Corriere dello Sport - non è stato semplicissimo da organizzare e non lo saranno nemmeno quelli dei giorni a venire.