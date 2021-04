Fiorentina, lontano il recupero di Kokorin: sarà out anche contro Sassuolo e Verona

vedi letture

Continuano il percorso riabilitativo gli infortunati di lungo corso della Fiorentina come Igor e Aleksandr Kokorin. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, ci sono buone notizie per il brasiliano che sta accelerando e nelle prossime settimane dovrebbe rientrare in gruppo con la squadra. Ci vorrà un po' più di pazienza invece per il russo che verosimilmente non tornerà a disposizione per le gare contro Sassuolo e Verona.