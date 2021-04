Fiorentina, seduta in vista della Juventus: Borja Valero e Kokorin ancora a parte

vedi letture

In mattinata la Fiorentina è tornata in campo in vista della gara con la Juventus, nonostante il ritiro interrotto ieri per due notti (da domani invece la squadra tornerà in hotel). All'allenamento di gruppo - al quale ha assistito Rocco Commisso - non hanno partecipato Kokorin e Borja Valero che dunque dovrebbero saltare anche la Juventus.