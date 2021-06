FOTO - L'Inghilterra ringrazia Rashford per la lotta alla povertà: splendido murale a East Ham

Come ben sappiamo, Marcus Rashford ha lottato in favore dei poveri e delle persone in difficoltà, senza cibo a sufficienza nei momenti più bui della pandemia, donando buoni pasto e rendendosi protagonista di diverse altre iniziativa. Oggi l'Inghilterra lo ringrazia, proprio a pochi giorni da Euro2020. Gli artisti di strada 'MurWalls' hanno dedicato all'attaccante del Manchester United un murale a East Ham, est di Londra, come segno d'apprezzamento per la campagna Free School Meals.



A mural of Marcus Rashford has been painted street artists MurWalls on the wall of Gainsborough Primary School in East Ham, east London.

The concept was developed by the students as thanks for Rashford's Free School Meals campaign. pic.twitter.com/bjbktmUCx2

— Squawka News (@SquawkaNews) June 9, 2021