FOTO - Mayoral in fuga per la vittoria e non solo: le immagini più belle di Roma-Bologna 1-0

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 20:56 Altre Notizie di di @dimitri_conti

La Roma torna a vincere anche in campionato, e lo fa al termine di una partita sofferta e di una prestazione non esattamente esaltante, contro un Bologna che forse avrebbe meritato qualcosa di più. Ad indirizzare l'incontro, però, ci ha pensato la fuga per la vittoria di Borja Mayoral al 44', valsa l'1-0 finale. Di seguito i migliori scatti del match forniti da TMW.

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Roberto Soriano-Federico Fazio © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: gol Moya Barja Mayoral © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Moya Barja Mayoral © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: gol Moya Barja Mayoral © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Moya Barja Mayoral © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Pedro Ledesma Rodriguez-Andreas Skov Olsen © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Federico Fazio-Roberto Soriano © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Sinisa Mihajlovic © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mitchell Dijks-Bryan Reynolds © foto di www.imagephotoagency.it

As Roma 11/04/2021 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Rodrigo Palacio-Gonzalo Villar © foto di www.imagephotoagency.it