Francesco, 101 anni da memoria storica del calcio: ha visto ogni coppa vinta dall'Italia

L'Italia domenica ha conquistato il sesto trofeo internazionale della sua storia, il sesto che Francesco, 101 anni e nessun successo dell'Italia che sia sfuggito alla sua presenza, vede coi propri occhi. Nato nel 1920, ha assistito alle due vittorie sotto il Fascismo (1934 e 1938, in quest'ultima occasione maggiorenne) prima del successo all'Europeo del '68 e poi i Mondiali 1982 e 2006, prima dell'affermazione a Euro 2020, la prima che festeggia da centenario.

My stepnonno Francesco (who’s 101 years old) has been alive for all of Italy’s championships. 1934 (14) 38 (18) 68 (48) 82 (62) 06 (86) and now 2021! He’s too precious pic.twitter.com/Qfd33erHaT

— Gianni Delli Colli (@Giannirulz27) July 12, 2021