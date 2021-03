Frey: "Inter? Per lo scudetto non è ancora finita. Vedremo se la squadra è davvero matura"

Ospite dei microfoni di SkySport Sebastien Frey, ex portiere dei nerazzurri, ha commentato la fuga degli uomini di Antonio Conte verso lo scudetto: "Sei punti possono essere tanti ma sono pochi, perché basta un passo falso. È ancora tutto da giocare, oggi è in lotta per lo scudetto. Il lavoro di Conte è importante, la sua impronta c’è ma non è finita: ci sono altre due o tre squadre che non molleranno e cercheranno di mettere l’Inter in difficoltà. Rispetto all’anno scorso la differenza sono i passi falsi: bisogna vedere se Conte è riuscito a sistemare questa maturità, se dovesse essere così l’Inter potrebbe portare meritatamente a casa lo scudetto. Sanchez? In questo momento ha due colossi davanti. Lukaku ora è uno degli attaccanti più forti del campionato e d’Europa ed intorno a lui c’è Lautaro che lo sta completando: sono una coppia affiatata e complementare. Avere una riserva di lusso come Sanchez potrebbe fare la differenza perché nelle ultime partite avrà ancora energia nelle gambe da spendere quando invece agli altri servirà po’ di riposo. Lui è come un titolare, lo puoi usare in certi momenti chiave. Per questa Inter è un’arma in più".