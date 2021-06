Frey: "Maignan viene da una grande stagione. Ha carattere ed è esplosivo"

Sebastian Frey, ex portiere, tra le altre, di Parma, Inter e Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky l'acquisto di Mike Maignan, nuovo portiere del Lille: "E' stato eletto miglior portiere della Ligue 1, ha fatto una grande stagione. Mi piace, ha grande personalità. Dopo l'addio al PSG, si è rimesso in gioco e ha espresso tutte le sue qualità. Secondo me potrà fare molto bene al Milan, ha carattere ed è molto esplosivo. Sono curioso di vederlo in Italia, è il secondo portiere francese che arriva in una squadra di Serie A importante. Gli auguro di fare bene".