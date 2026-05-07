Fuser: "Gattuso ha carisma, è uno da Torino. Grosso ha voglia di dimostrare"
A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Diego Fuser.
Fiorentina, Vanoli potrebbe andare via:
"Quando entri in corsa non è mai facile, soprattutto capire perché certi giocatori non rendono. Poi fai un buon lavoro, ti salvi e non vieni riconfermato... non lo capirò mai questa cosa. ha iniziato un lavoro e te lo ritrovi per il prossimo anno".
Torino, si parla di Juric o Gattuso?
"Gattuso lo vedo da Torino. Ha carisma, è uno di temperamento".
Grosso alla Fiorentina?
"Ha fatto cose buone, è un giovane che ha voglia di dimostrare, di fare. Penso sia uno che sappia allenare. Per me poi la differenza la fanno i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, ma in campo ci vanno i giocatori. Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo".
La Roma ci va in Champions?
"Ci sarà il derby, ma è difficile predire un risultato".
E la finale di Coppa Italia?
"La Lazio si è ripresa, ha fatto belle partite, speriamo che possano alzare un trofeo, perchè ti salva una stagione. Per l'ambiente farebbe molto bene".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.