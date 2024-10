Ufficiale Galano riparte dall'Eccellenza: ha firmato col Polimnia. Esordio col Galatina?

Era nell'aria da alcune settimane, ovvero da quando aveva iniziato ad allenarsi con la squadra di Polignano a Mare, e ora è anche ufficiale: Cristian Galano riparte dall'Eccellenza e dal Polimnia Calcio. Questa la nota del club che annuncia un grande colpo di mercato per la categoria:

"Cristian Galano giocherà per noi! Il 33enne esterno d’attacco, nato a Foggia il 1 aprile 1991, ha raggiunto l’accordo con la Polimnia Calcio, con cui si sta già allenando da una decina di giorni. Un gran colpo della società rossoverde che si è assicurata le prestazioni di un calciatore di talento, autentico lusso per la categoria, e che vanta oltre 350 presenze nei campionati professionistici. Sarà a disposizione di mister Anaclerio per la prossima gara interna di domenica 27 con il Galatina.

Galano in serie B ha collezionato 312 presenze segnando 69 gol con le maglie di Bari, Pescara, Foggia, Vicenza. Con il Bari ha disputato 9 campionati. Nella scorsa stagione ha giocato in serie C con il Brindisi: complessivamente nella terza serie nazionale ha disputato 55 partite (5 reti).

Un’importante operazione di mercato che conferma le ambizioni del club rossoverde e resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’imprenditore Modesto Scagliusi che entra a far parte della famiglia rossoverde.

Galano sarà presentato domani agli organi d’informazione e ai tifosi: appuntamento alle ore 18 al campo sportivo Madonna d’Altomare”.