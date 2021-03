Galante: "Ma cosa si può dire a Gattuso? Se vince il recupero è a -2 dalla Juventus"

Fabio Galante, ex difensore con un lungo passato in Serie A, commenta negli studi di Mediaset la prestazione di Lorenzo Insigne, sugli scudi contro il Bologna, e in generale della stagione del Napoli: "Non ha il fisico da leader ma è un giocatore importantissimo per il Napoli. Non so quanti gol abbia fatto, ma ha raggiunto Cavani mi pare, possiamo dirgli poco. E possiamo dire poco anche a Gattuso. Ma cosa gli si può chiedere di più? Gli è mancato Osimhen, gli sono mancati Mertens, Koulibaly. Deve pure recuperare una partita. E se la vince è a due punti dalla Juventus".