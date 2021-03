Galli duro contro Prandelli: "Bocciato dopo Udine. Manda messaggi sbagliati alla squadra"

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio commentando così il ko subito dai viola alla Dacia Arena: "La sconfitta subita dalla Fiorentina contro l'Udinese è una bocciatura senza appelli per Prandelli. Un allenatore ha l'obbligo di fare delle scelte e in base a quelle vengono inviati dei messaggi alla squadra: sullo 0-0 stava per fare entrare Borja Valero e il segnale era chiaramente che il pareggio andava benissimo. Poi a tre minuti dalla fine del match, ha mandato in campo Montiel come un "gobbettino di Notredame", cioè ha provato a farlo segnare nella stessa porta di tre mesi prima in Coppa Italia. Il culmine poi è la fascia da capitano al braccio di Milenkovic dopo il cambio di Pezzella: ha già detto che non vuole rinnovare e che vuole andare via, se gli dai la fascia mandi un altro messaggio sbagliato".