Galli su Juric: "Se questo è il Verona, buon per la Fiorentina che non sia venuto"

Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e della nazionale italiana ed ex direttore generale del Verona, non è tenero con Ivan Juric. Questo il suo pensiero su Lady Radio: "Se la massima espressione del Verona di Juric è quella di ieri sera, allora è bene che quest’allenatore rimanga a Verona e non sia venuto a Firenze. Non avevano idee, per tutto il primo tempo hanno insistito a sfondare sulla sinistra. A me ieri sera Juric non è piaciuto, per sessanta minuti hanno giocato alla stessa maniera. Ha messo dentro pure Kalinic, che ormai mi sembra abbia preso la strada del tramonto. Il Verona dell’Atalanta non mi è sembrato neanche la brutta copia, oltre agli interpreti anche gioco, corsa, intensità e duelli uno-contro-uno sono diversi. Voglio rivedere fino alla fine questo Hellas per poter dare un’opinione più dettagliata e completa su Juric”.