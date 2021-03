Gascoigne in ospedale all'Isola dei Famosi: lussazione alla spalla, la produzione rassicura

Paul Gascoigne si trova attualmente in Honduras per partecipare alla trasmissione 'L'Isola dei Famosi' e recentemente è stato costretto ad andare in ospedale a causa di una lussazione alla spalla. L'ex nazionale inglese, com'è stato visibile attraverso le immagini, ha riportato il problema alla spalla durante una sfida del reality show, la cui produzione ha immediatamente rassicurato gli spettatori, assicurando che l'infortunio non sia grave. A fine puntata, l'ex Lazio non era presente nel consueto giro di nomination.