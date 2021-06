Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Il mercato della Fiorentina, con le firme per Nico Gonzalez, la trattativa tra il Genoa e la Juventus per Frabotta e l'idea Torreira per la Lazio. Sono queste alcune delle trattative di oggi.

Viola scatenata. È fatta per Nico Gonzalez: contratti già firmati, manca solo l'ufficialità. Allo Stoccarda andranno 23 milioni di euro più 4 di bonus per l'esterno argentino. Il giocatore, impegnato nella Copa America, effettuerà le visite mediche la prossima settimana in Argentina. Intanto torna a Firenze Riccardo Sottil visto che la viola ha esercitato il controriscatto dal Cagliari a 12,2 milioni di euro. Per l'allenatore si va avanti con Vincenzo Italiano: Commisso non vuole fare uno sgarbo al "collega" Platek che conosce personalmente e le due società sono a lavoro per trovare una soluzione diplomatica, evitando il pagamento della clausola da un milione di euro. Lo Spezia, inoltre, vuole capire la posizione di Italiano, se disposto a continuare con entusiasmo in bianconero.

LAZIO E ROMA

I biancocelesti pensano a Torreira a centrocampo: primi contatti nei giorni scorsi con l'agente dell'uruguaiano, tornato all'Arsenal dopo il prestito all'Atletico Madrid. Radu, invece, resterà alla Lazio: pronto un contratto biennale per migliorare il record di presenze. La Roma ha trovato l'accordo con Rui Patricio. Adesso serve l'intesa con il Wolverhampton: la richiesta si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro. Intanto è arrivato in prova il giovane classe 2005 Vranjes, proveniente dagli svedesi del Gaiss.

Trattativa avanzata tra il Genoa e la Juventus per Frabotta sulla base del prestito con diritto di riscatto. In caso di addio di Frabotta, la Juve potrebbe trattenere Luca Pellegrini. L'Atalanta lavora per Koopmeiners dell'Az Alkmaar, centrocampista classe 1998: offerta tra i 12 e i 14 milioni di euro. L'Udinese ha accolto Maximiliano Romero, attaccante argentino classe 1999 proveniente dal Psv.

Continua il pressing del Napoli per Nuno Tavares che piace anche alla Lazio. Il Cagliari osserva Bonifazi, non riscattato dall'Udinese e tornato alla Spal, e valuta un'offerta del Paok per Deiola mentre Despodov si trasferisce a titolo definitivo al Ludogorets. Il Sassuolo, invece, valuta in prova il giovane Jatta, classe 2003 svedese del Motala. Per la Sampdoria, infine, servirà almeno il prossimo weekend per decidere l'allenatore.