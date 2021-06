Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Il calciomercato si scalda a Roma, sono ore calde specie per quanto riguarda la sponda giallorossa della città. Il primo obiettivo è Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte. L’interessamento della società è noto da giorni e dopo l’incontro milanese fra Thiago Pinto e Fali Ramadani, agente del calciatore, la Roma aspetta alcune cessioni per provare a completare il colpo.

A questo proposito, la prima pedina in uscita potrebbe essere il portiere: Pau Lopez piace all’Olympique Marsiglia che ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, le due società inoltre stanno valutando se inserire un’opzione per l’obbligo a determinate condizioni. La società francese ha chiesto informazioni anche per quanto riguarda Cengiz Under, che è rientrato a Roma una volta concluso il prestito con il Leicester.

Sull’altra sponda del Tevere, la Lazio è interessata al profilo di Riccardo Orsolini. Il Ds Igli Tare sta incontrando diversi procuratori in questi giorni a Milano per impostare il mercato, ma sarà difficile completare i nuovi acquisti senza chiudere le cessioni prima.

Panchine ancora aperte

Non si completa il quadro delle panchine di Serie A: non si è sbloccata la trattativa che porterebbe Vincenzo Italiano alla Fiorentina, non ci sono stati sviluppi decisivi nella giornata di oggi.

Per quanto riguarda la Sampdoria invece, dopo l’incontro con Marco Giampaolo, la dirigenza blucerchiata vedrà anche Roberto D’Aversa all’inizio della prossima settimana. L’ex allenatore del Parma è in vantaggio su Giampaolo e l’incontro sarà utile per cercare di concretizzare e fare la scelta definitiva.

Le mosse di Inter e Milan

Acraf Hakimi è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il giocatore ha scelto la sua nuova squadra e una volta che saranno limati gli ultimi dettagli fra le due società e si giungerà all’accordo totale, l’esterno dell’Inter sarà pronto a trasferirsi in Francia.

La stessa Inter nella giornata di oggi ha ufficializzato l’arrivo di Alex Cordaz, che ha firmato un contratto annuale e sarà il terzo portiere nella squadra di Simone Inzaghi.

Il Milan invece pensa alla sua fascia destra: al momento convince più Diogo Dalot e la sua conferma, rispetto all’eventuale arrivo di Odriozola dal Real Madrid. Sempre con i Blancos, proseguono i contatti per Brahim Diaz e nei discorsi potrebbe rientrare anche il nome di Jovic, come alternativa a Giroud nel ruolo di prima punta. Il serbo potrebbe diventare un’opzione interessante, specie se gli spagnoli lo cedessero in prestito.

Il Bologna invece ha chiuso per l’arrivo di Sydney Van Hooijdonk, attaccante olandese del Nac Breda, figlio di Pierre. Nel corso della prossima settimana, si chiuderà formalmente e si svolgeranno le visite mediche.

Al Torino, più interessato, e al Verona è stato proposto Nahuel Bustos, attaccante classe ’98 di proprietà del Manchester City e che nell’ultima stagione ha giocato al Girona.

Il Sassuolo invece blinda una delle sue giovani stelle, per Brian Oddei, classe 2002 lanciato da De Zerbi nello scorso campionato, arriverà il rinnovo fino al 2025.

All'Empoli invece è sfuggito Dominik Greif, portiere dello Slovan Bratislava che ha scelto il Maiorca come prossima destinazione.

La Salernitana ha rispettato la scadenza e si è affidata a un trust per risolvere la questione della multiproprietà e potrà così iscriversi al prossimo campionato di Serie A. La società granata lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale. Contestualmente, è avvenuta la nomina di Ugo Marchetti come amministratore unico.