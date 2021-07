Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Il Milan è molto vicino al riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. L'Atalanta è la squadra più attiva del momento: nuovi contatti per Pobega e Lirola, è in arrivo anche l'attaccante Fisic. La Roma aspetta Mourinho e Rui Patricio e intanto cede: Pau Lopez e Under al Marsiglia, Olsen piace alla Real Sociedad.

Hakimi-Psg è solo questione di tempo: cosa manca per l'annuncio. Etrit Berisha ha svolto le visite mediche con il Torino ed è pronto a diventare il nuovo portiere dei granata. Da oggi Messi è un calciatore svincolato, ma il presidente del Barcellona, Laporta, ha rassicurato i tifosi blaugrana sul suo futuro: il Como, probabilmente, dovrà rassegnarsi... Franck Ribery, invece, non è più un giocatore della Fiorentina. E anche Lulic lascia la Lazio, dopo 10 anni.

La Juventus ha presentato oggi il suo nuovo assetto societario per l'aria sportiva: hanno parlato Agnelli e Cherubini, oltre che Nedved e Arrivabene. Il Manchester United ha preso Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, è ufficiale. Colpo a centrocampo per il Cagliari, che prende Strootman: oggi l'olandese ha svolto le visite mediche e in serata è arrivato in Sardegna. E i rossoblù rinnovano con Ceppitelli. Perotti, che sta seguendo la riabilitazione in Italia, potrebbe tornare al Genoa. Genoa che ha ufficializzato l'acquisto del 2003 Buksa.

Andrea Stramaccioni riparte dal Qatar: ha firmato un biennale con l'Al-Gharafa. Giornata ricca di trattative anche in Serie B e C: qui un riassunto delle più importanti.