Gianluca di Marzio: "Il punto sul mercato della Fiorentina"

La Fiorentina preme per chiudere Nico Gonzalez, il classe ’98 ora in Copa America con Messi, Aguero e il resto della nazionale argentina. Il club viola è arrivato ad offrire 22 milioni più 3 di bonus ma ancora non bastano: lo Stoccarda chiede 25+5. La sensazione è che il giusto compromesso possa essere 22,5 milioni più 3,5 di bonus. C’è ottimismo ma servirà ancora uno sforzo da parte della Fiorentina, che insiste.

Prosegue anche la trattativa per Sergio Oliveira del Porto, che rimane l’obiettivo per il centrocampo. In difesa piace il classe 1997 Kiki Kouyate del Metz. Il maliano ha giocato 25 partite quest’anno in LIGUE 1 segnando 1 gol.