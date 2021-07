Gianluca di Marzio: "Il punto sul mercato femminile"

Il colpo di giornata nel calcio femminile è una notizia dell'ultima ora: il Milan è in chiusura per Giorgia Miotto, attaccante classe 2002 dell'Empoli. Prospetto interessante, ha collezionato 14 presenze e 1 gol nell'ultima Serie A. Rossonere che, proprio direzione Empoli, hanno visto partire in prestito Sara Tamborini, che oggi era in città per firmare. Discorso simile anche per Francesca Vitale, che oggi ha firmato con la Fiorentina dal Milan, ma titolo definitivo.

Quanto alla Juventus, giungono conferme sul nome di Roberta Aprile come nuovo secondo portiere, alle spalle di Peyraud-Magnin. La giocatrice ha salutato oggi l'Inter con un post social, ma per il momento sarà solo un arrivederci: la formula dell'affare dovrebbe essere quella del prestito annuale. Poi a fine stagione si vedrà. Restando in bianconero, oggi è stato ufficializzato lo scambio tra Benedetta Glionna e Agnese Bonfantini. La prima passa dal bianconero alla Roma e la seconda fa il percorso inverso.

Il Napoli Femminile ha annunciato il rinnovo di contratto di Evi Popadinova, attaccante bulgara, ma vede sfuggito un obiettivo per la fascia: Chiara Ripamonti, di proprietà della Fiorentina, dovrebbe restare un altro anno in prestito al Cittadella in Serie B. Importante colpo del Verona, vicino a Irene Lotti per il centrocampo, mentre sono ormai definite le operazioni per portare in gialloblù Anghileri e Rognoni. Infine, si sta chiudendo la questione Aurora Galli: la giocatrice è oggi volata verso Liverpool, dove, al termine della quarantena, firmerà con l'Everton, salutando la Juventus e diventando così la prima italiana a giocare in un top team inglese.