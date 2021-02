Grave incidente automobilistico per Tiger Woods: il golfista è in sala operatoria

Tiger Woods, noto golfista americano, è rimasto ferito in un incidente d'auto avvenuto questa mattina a Los Angeles. Era da solo a bordo del veicolo e non sono state coinvolte altre vetture. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Oltreoceano, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere dell'auto ed estrarre Woods dall'auto. A Fox News, l'agente dell'atleta avrebbe confermato che il campione di gol sarebbe in sala operatoria al momento.