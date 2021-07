Hellas Verona, si chiude il rapporto con il Chief Revenue Officer Pistoni

Si chiude il rapporto professionale tra Marco Pistoni e l'Hellas Verona. Ecco il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica che, dopo due anni di proficua collaborazione, dalla giornata di domani - venerdì 9 luglio - Marco Pistoni lascerà l'incarico di Chief Revenue Officer del Club per intraprendere un nuovo percorso professionale. Il Club, nella figura del Presidente Maurizio Setti, ringrazia Marco Pistoni per il lavoro svolto in due anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali".