Helveg: "Kjaer è il vero colpo del Milan. Eriksen? Non avevo dubbi su di lui"

Thomas Helveg, ex difensore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei connazionali danesi che oggi militano nel nostro campionato, a partire dal rossonero Kjaer: "Mi ha sorpreso perché non mi aspettavo potesse giocare così bene. È migliorato in tutto e penso che sia stato lui il vero colpo del Milan". Poi parlando di Eriksen e della sua esperienza all'Inter: "Il vero Christian è questo, era solo questione di tempo. In Danimarca sono tutti felici, ora ci sono gli Europei e lui è la nostra stella. Non ho mai avuto dubbi che potesse diventare grande con l'Inter". Infine Damsgaard: "È un grande talento, avrà un futuro. La Samp è il posto ideale per crescere e Ranieri l'allenatore giusto".