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Le partite di oggi: il programma di domenica 19 aprile

Le partite di oggi: il programma di domenica 19 aprileTUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Prosegue il programma del weekend con il 33° turno di Serie A e una domenica che può dire molto nella corsa europea. Riflettori puntati soprattutto sulla sfida serale tra Juventus e Bologna, snodo pesantissimo in chiave Champions League dopo la sconfitta del Como al Mapei di venerdì. Non solo Serie A però, in campo ci sono anche il 35° turno di Serie B e il 33° di Serie C. Di seguito il programma calcistico del 19 aprile.

Ligue 1 (Francia)
15:00 — Monaco vs Auxerre
17:15 — Metz vs Paris FC
17:15 — Nantes vs Brest
17:15 — Strasburgo vs Rennes
20:45 — PSG vs Lione

Bundesliga (Germania)
15:30 — Friburgo vs Heidenheim
17:30 — Bayern Monaco vs Stoccarda
19:30 — Borussia Mönchengladbach vs Magonza

Premier League (Inghilterra)
15:00 — Aston Villa vs Sunderland
15:00 — Everton vs Liverpool
15:00 — Nottingham Forest vs Burnley
17:30 — Manchester City vs Arsenal

Serie A (Italia)
12:30 — Cremonese vs Torino
15:00 — Verona vs Milan
18:00 — Pisa vs Genoa
20:45 — Juventus vs Bologna

Serie B (Italia)
15:00 — Carrarese vs Pescara
17:15 — Padova vs Reggiana
19:30 — Empoli vs Entella

Serie C – Girone A (Italia)
14:30 — AlbinoLeffe vs Triestina
14:30 — Brescia vs Dolomiti Bellunesi
14:30 — Giana Erminio vs Inter U23
14:30 — L.R. Vicenza vs Pergolettese
14:30 — Lecco vs Lumezzane
14:30 — Novara vs Cittadella
14:30 — Pro Patria vs Arzignano
14:30 — Pro Vercelli vs Ospitaletto
14:30 — Trento vs Renate
14:30 — Virtus Verona vs Alcione Milano

Serie C – Girone C (Italia)
20:30 — Audace Cerignola vs Altamura
20:30 — Casarano vs Crotone
20:30 — Catania vs Potenza
20:30 — Cosenza vs Trapani
20:30 — Giugliano vs Benevento
20:30 — Latina vs Casertana
20:30 — Monopoli vs Foggia
20:30 — Salernitana vs Picerno
20:30 — Siracusa vs Cavese
20:30 — Sorrento vs Atalanta U23

Liga Portugal (Portogallo)
16:30 — Arouca vs Estrela
19:00 — Sporting vs Benfica
21:30 — Braga vs Famalicão
21:30 — FC Porto vs Tondela

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