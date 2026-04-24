Le partite di oggi: il programma di venerdì 24 aprile
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L'anticipo di questa sera tra Napoli e Cremonese apre il 34° turno di Serie A. Fari puntati anche sulla Serie B, dove Monza e Bari se la vedranno rispettivamente con Modena e Avellino per i due anticipi del 36° turno. Di seguito il programma calcistico di venerdì 24 aprile:
Serie A (Italia)
20:45 Napoli – Cremonese
Serie B (Italia)
19:00 Monza – Modena
21:00 Avellino – Bari
Bundesliga (Germania)
20:30 RB Lipsia – Union Berlino
Ligue 1 (Francia)
20:45 Brest – Lens
Premier League (Inghilterra)
21:00 Sunderland – Nottingham
LaLiga (Spagna)
21:00 Betis – Real Madrid
Liga Portugal (Portogallo)
21:15 Alverca – Arouca
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