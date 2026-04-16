Oggi in TV, dove vedere Bologna e Fiorentina. Quale partita di Europa League va in chiaro

Non mancano le partite da poter vedere in televisione anche oggi, giovedì 16 aprile 2026.

Bologna e Fiorentina questa sera si giocano le chance di poter avanzare tra Europa League e Conference, anche se sono chiamate a recuperare rispettivamente due e tre gol ad Aston Villa e Crystal Palace per poter proseguire nel loro percorso. L'unica partita trasmessa in chiaro è Nottingham Forest contro Porto di Europa League, alle ore 21. Di seguito il programma completo dei match, con tanto di orario del calcio d'inizio e canale sul quale assistervi.

18.45 Celta Vigo vs Friburgo (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.45 AZ vs Shakhtar Donetsk (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Aston Villa vs Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Fiorentina vs Crystal Palace (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Nottingham Forest vs Porto (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Real Betis vs Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW