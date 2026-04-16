Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Oggi in TV, dove vedere Bologna e Fiorentina. Quale partita di Europa League va in chiaro

Oggi in TV, dove vedere Bologna e Fiorentina. Quale partita di Europa League va in chiaroTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Non mancano le partite da poter vedere in televisione anche oggi, giovedì 16 aprile 2026.

Bologna e Fiorentina questa sera si giocano le chance di poter avanzare tra Europa League e Conference, anche se sono chiamate a recuperare rispettivamente due e tre gol ad Aston Villa e Crystal Palace per poter proseguire nel loro percorso. L'unica partita trasmessa in chiaro è Nottingham Forest contro Porto di Europa League, alle ore 21. Di seguito il programma completo dei match, con tanto di orario del calcio d'inizio e canale sul quale assistervi.

18.45 Celta Vigo vs Friburgo (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.45 AZ vs Shakhtar Donetsk (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Aston Villa vs Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Fiorentina vs Crystal Palace (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Nottingham Forest vs Porto (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Real Betis vs Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

Articoli correlati
Cabrini: "Bologna, giocatela senza pensare al peggio. Servirà la partita perfetta"... Cabrini: "Bologna, giocatela senza pensare al peggio. Servirà la partita perfetta"
Europa League, Italiano vuole la rimonta. Il Corriere di Bologna: "La missione impossibile"... Europa League, Italiano vuole la rimonta. Il Corriere di Bologna: "La missione impossibile"
Bologna attenta, il Villa Park è una fortezza: serve un’impresa oltre la logica Bologna attenta, il Villa Park è una fortezza: serve un’impresa oltre la logica
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo? TMW RadioCalciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo?
Il metodo Conte tra i detenuti di Poggioreale: "Si vince con il lavoro" Il metodo Conte tra i detenuti di Poggioreale: "Si vince con il lavoro"
Gianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."... TMW RadioGianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."
Calciomercato Juventus, molto bene rinnovo Spalletti. Vlahovic non lo rinnoverei... Calciomercato Juventus, molto bene rinnovo Spalletti. Vlahovic non lo rinnoverei mai. L'opinione di Fratini
La storia e i tifosi chiedono a Comolli un grande calciomercato per una Juventus... La storia e i tifosi chiedono a Comolli un grande calciomercato per una Juventus da vertice
Oggi in TV, dove vedere Bologna e Fiorentina. Quale partita di Europa League va in... Oggi in TV, dove vedere Bologna e Fiorentina. Quale partita di Europa League va in chiaro
Le partite di oggi: il programma di giovedì 16 aprile Le partite di oggi: il programma di giovedì 16 aprile
Battocletti tifosa nerazzurra, la regina del mezzofondo ospite in casa Inter Battocletti tifosa nerazzurra, la regina del mezzofondo ospite in casa Inter
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò: "Allegri ct della Nazionale? Qualsiasi cosa dicessi sarebbe strumentalizzata"
Immagine top news n.1 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin ma non basta: o lui o Ranieri
Immagine top news n.3 Buffon sull'eliminazione dell'Italia: "Sia l'opportunità per crescere, senza scorciatoie"
Immagine top news n.4 L'Atalanta ha già tracciato la via del futuro del progetto: avanti con Palladino
Immagine top news n.5 Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: Kean ancora out, gioca Piccoli
Immagine top news n.6 Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni: gli emiliani per l'impresa
Immagine top news n.7 Champions League, date e orari delle due semifinali PSG-Bayern e Atletico-Arsenal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
Immagine news podcast n.3 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo?
Immagine news Altre Notizie n.2 Gianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."
Immagine news Serie D n.3 Prato, Berti è chiaro: "L'anno prossimo vorremmo fare il Grosseto della situazione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lavezzi si racconta: "Prima del Napoli fui a un passo dall'Atalanta. Dissi 'no' a tutte le big"
Immagine news Serie A n.2 Zoff fiducioso: "La Juve andrà in Champions. Di Gregorio e Perin? Ho una buona considerazione"
Immagine news Serie A n.3 Nella Roma anche Mancini e Cristante navigano a vista: senza rinnovo sarà addio
Immagine news Serie A n.4 Buonfiglio: "Perché il CONI non può commissariare la FIGC. Il voto? Non mi esprimo"
Immagine news Serie A n.5 Kean contro Pengwin, atto due e altre minacce. L'attaccante poi però corregge il tiro
Immagine news Serie A n.6 Malagò: "Allegri ct della Nazionale? Qualsiasi cosa dicessi sarebbe strumentalizzata"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, l'appello del sindaco: “Tutti allo stadio. Gli americani ci hanno abbandonato”
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Ceccaroni: “Siamo da Serie A, ora dimostriamolo. Nessun rimpianto, giochiamoci tutto”
Immagine news Serie B n.3 Oggi le nuove scadenze FIGC: Juve Stabia e Ternana a rischio. Ecco come funziona
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Iannarilli goleador: “Presa una responsabilità. Non sapevo se sarei tornato a giocare”
Immagine news Serie B n.5 Corsa contro il tempo per la Juve Stabia: si spera negli sponsor per rispettare la scadenza odierna
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, si scalda la vigilia per il Monza: salgono a 25mila le presenze al "Ferraris"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Bandecchi lancia un appello all'imprenditoria locale. "Serve gente di buona volontà"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, oggi le scadenze FIGC, domani l'udienza in Tribunale. Il punto della situazione
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini sulle scadenze FIGC: "Documenti consegnati". Poi attacca sul -25
Immagine news Serie C n.4 Ternana, sospiro di sollievo...ma nemmeno troppo. Per il futuro sarà corsa contro il tempo
Immagine news Serie C n.5 Allegretti sulla panchina della Triestina? Il tecnico non smentisce: "Attendo l'eventuale chiamata"
Immagine news Serie C n.6 Il mese folle del Catania: da Toscano a Viali...da Viali a Toscano. Ne risentirà la stagione?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.2 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?