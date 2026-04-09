Quello che non ho visto arrivare: il libro di Giorgio Perinetti fa tappa a Siena
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Nuova tappa per Quello che non ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti è Michele Pennetti in memoria della figlia del direttore sportivo, Emanuela, deceduta a causa dell’anoressia. La cornice che ha ospitato oggi la presentazione è stata Siena alla presenza di illustri personaggi del mondo dello sport in una piazza dove il dirigente romano ha scritto pagine importanti. Con lui oggi a Siena anche la Dottoressa Chiara Celentano in rappresentanza di Aidap. Da Alessandro Calori a Matteo Marani, tutti per Giorgio Perinetti e per Emanuela…
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