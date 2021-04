Il doppio ex Gargano: "L'Inter un sogno per me, ma il mio cuore è sempre per il Napoli"

Walter Gargano è uno dei doppi ex principali di Napoli-Inter. Intervistato da Fanpage.it, il centrocampista del Penarol commenta così il match di domani sera: "Per il Napoli, squadra per la quale batte il mio cuore, sarà durissima. Ma devono provarci perché è ancora possibile riuscire a ottenere una qualificazione in Champions League, qualcosa di fondamentale a livello sportivo ed economico. E poi l'Inter ha molto vantaggio, anche se è chiaro che Conte non vorrà certamente lasciare nulla al caso.

Sul suo periodo a Napoli: "In azzurro ho vissuto anni indimenticabili, spero che possano tornare in Champions - ha assicurato -. Penso che qualsiasi giocatore di calcio debba vivere almeno un anno al Napoli per poter giocare con quella tifoseria. Per me è stata un’esperienza impressionante. L'Inter? Il prestito in nerazzurro è stato la realizzazione di un sogno, perché era la squadra che prendevo sempre da piccolo alla Playstation. Nei primi giochi le squadre più forti erano l’Inter e il Real Madrid. Nell’Inter poi c’era Recoba e quindi la usavo spesso, così come usavo il Real per mettere Roberto Carlos centravanti e vincere grazie alla sua velocità. Per chi tiferò domenica? Io preferirò sempre il Napoli. E poi ho due figli napoletani, che ogni stagione hanno la maglia della squadra col numero 23. È quella che continuano a preferire, insieme ovviamente alla 17 dello zio…".