Il grande ex Novellino tifa Venezia: "Se va in Serie A sono l'uomo più felice del mondo"

vedi letture

"Se il Venezia va in A sono l’uomo più felice del mondo". Il tecnico Walter Novellino, sulla panchina lagunare dal 1997 al 1999 con la storica promozione in Serie A, dalle colonne del Gazzettino non si nasconde in vista della finale di ritorno dei play off di Serie B fra gli arancioneroverdi e il Cittadella di domani sera: "Non avevo dubbi, avevo detto già a suo tempo che il Venezia aveva tutto per andare in serie A, perché è una squadra pensata e allestita bene. Altro che costruita per la salvezza. Ho conosciuto bene Poggi e Collauto e so che sono ragazzi bravi e capaci, ero certo che con loro il Venezia avrebbe fatto bene. Avevo letto che doveva solo salvarsi, ma quando hanno preso Zanetti ho capito subito che le cose sarebbe andate diversamente. - conclude Novellino - Il Cittadella ha ancora chance? Non credo alla rimonta. Non me ne voglia Venturato, che è bravissimo e arriva sempre in fondo, anche se ogni anno gli cambiano i giocatori, ma il Venezia ha qualcosa in più".