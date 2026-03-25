Impallomeni: "Inter, più di Konè serve uno come Perrone. E sulla Roma dico..."
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, tocca a Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.
Italia, possibile chance per Pio Esposito:
"E' stata una rivelazione. E' stata una crescita importante, è un giocatore importante per l'Inter e la Nazionale".
L'Inter dovrà puntare su di lui in questo finale:
"La capacità di un allenatore è formare le coppie giuste. Lui e Lautaro è quella giusta ora, poi non so se rilancerà Thuram".
Perchè temere l'Irlanda del Nord?
"Dipenderà dall'Italia, se sta sul pezzo, se i nostri saranno in condizione e concentrati. A certi livelli se non sei concentrato e non hai la gamba giusta, perdi contro chiunque".
Salah, sarà addio al Liverpool:
"Si vedeva a Firenze e Roma che era forte, ma non si credeva a questi livelli. Si è imposto a Liverpool ed è diventato molto forte lì. Prima era uno da contropiede, al Liverpool è diventato punto di riferimento anche nella manovra".
Juve-Vlahovic, ci siamo per il rinnovo:
"Credo che rimarrà, conosce l'ambiente, può rilanciarsi con Spalletti. Mi sembra giusto".
Juve, si attende anche il rinnovo di Spalletti:
"Io ripartirei da Spalletti anche dovesse arrivare settima".
Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan?
"Il Napoli perché è più forte. Rimpianti per non aver avuto a disposizione sempre i migliori. Il Milan ha tirato al massimo, non è una squadra forte, anche come esperienze vissute, rispetto alle altre".
Italia, domani davanti Kean e Retegui:
"Giusta scelta. Retegui torna poi dove è esploso...".
Pressing dell'Inter su Konè della Roma:
"Nel mercato tutto può succedere. L'ultimo Konè è insostituibile. E' uno centrale, che fa reparto, ma serve nel centrocampo dell'Inter? Forse serve più uno come Perrone. Però Konè è stato acquistato per 15 mln, sarebbe una bella plusvalenza. Non so perchè sia saltato mesi fa, quindi non so adesso cosa accadrà. Anche la Roma dovrà sacrificare 2-3 pezzi per rifare la squadra. Ma tutte le squadre dovranno fare così".
Corsa al quarto posto: chi può incidere di più tra Diao, Yildiz e Vaz?
"Yildiz è su un altro livello, ma gli altri possono dare un po' di incoscienza. La Roma alla ripresa avrà dalla trequarti in avanti qualcosa in più e deve puntare su questi".
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