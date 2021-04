Inter, al Crotone l'unica tripletta italiana di Lautaro. Domani il Toro proverà a rompere il digiuno

All'andata mise a segno una tripletta, l'unica (sin qui) della sua carriera italiana. Chissà che questo precedente non sia di buon auspicio per Lautaro Martinez, che domani proverà ad incornare di nuovo il Crotone per avvicinare ulteriormente l'obiettivo Scudetto. Il Toro sta vivendo la sua miglior stagione da quando è all'Inter, ed è deciso a concludere nel migliore dei modi un campionato che attende soltanto di essere coronato dal trionfo finale. Proverà a farlo già da domani, anche per mettere fine ad un digiuno di gol che in Serie A dura da quattro gare: l'ultimo acuto dell'ex Racing risale al sette aprile scorso, quando contribuì al successo sul Sassuolo con la rete del momentaneo due a zero, resa ancor più decisiva dal timbro nel finale di Junior Traorè.