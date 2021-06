Inter divisa su Interspac, l'azionariato popolare promosso da Cottarelli. Ma all'estero funziona

vedi letture

Interspac, il progetto guidato da Carlo Cottarelli, intende proporre in Italia l'azionariato popolare, un qualcosa che in Spagna e Germania funziona già da tempo. Tuttosport oggi in edicola scrive che i primi passi sono stati già mossi e a settembre ci sarà un evento pubblico in cui interverrà Karl-Heinz Rummenigge, che spiegherà il progetto Bayern Monaco.

La posizione dell'Inter. "Siamo l'antidoto alla Superlega", ha spiegato l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, che si pone l'obiettivo di aiutare l'Inter in un momento complicato dal punto di vista economico. All'interno del club, però, ci sarebbero posizioni contrastanti: non tutti - si legge - vedono il progetto di buon occhio.