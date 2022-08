Inter, Lukaku mette il Milan nel mirino: per il derby di settembre sarà al top della forma

Al Via del Mare si è visto un Lukaku certamente protagonista - il gol è stata una chiara dimostrazione - ma non ancora lucido e brillante come nell'era Conte. Tutto nella norma, soprattutto considerando la mole fisica del gigante belga, che però ha in mente un obiettivo preciso: raggiungere il top della forma in coincidenza con il derby del 3 settembre. Per Lukaku - sottolinea il Corriere dello Sport - il derby del resto non è una novità: ne ha giocati 5, vincendone 4 e perdendone uno soltanto, ma soprattutto ha sempre segnato. Per il Diavolo, insomma, è una sorta di bestia nera.