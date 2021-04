Inter Miami, verso la chiusura delle indagini sul contratto di Matuidi. Sarà designated player

Dopo l'apertura, lo scorso 5 marzo, di un'indagine sull'Inter Miami per l'ingaggio di Blaise Matuidi, la situazione potrebbe presto avere una soluzione. Il centrocampista della Juventus non è stato inserito nella lista da giocatore designato - cioè uno di quelli che percepiscono uno stipendio più alto, in Major League Soccer c'è il salary cap - perché il club di Beckham aveva già Rodolfo Pizarro e il giovane Matias Pellegrini. Fosse stato inserito nella lista Gonzalo Higuain non avrebbe potuto firmare con la squadra della Florida.

La sensazione è che Matuidi verrà confermato come "designated player", da capire se ci saranno restrizioni o penalità per il club, in due giorni dovrebbero esserci novità.