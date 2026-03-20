Italia U18, i convocati per le qualificazioni agli Europei
L'Italia under 18 serra i ranghi in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossimo anno. Ultimato lo stage di Novarello, il ct Massimiliano Favo ha convocato 20 giocatori, tutti nati nel 2008 eccetto il romanista Antonio Arena (nella foto).
Lunedì prossimo gli azzurrini voleranno in Scozia per affrontare nell'ordine i padroni di casa, la Polonia e l'Irlanda, rispettivamente il 25, 28 e 31 marzo.
Portieri
Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan)
Difensori
Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Ridolfi (Cesena)
Centrocampisti
Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Venezia), Christian Dottori (Perugia), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli)
Attaccanti
Antonio Arena (Roma), David Bonacina (Torino), Thomas Campaniello (Empoli), Christian Fogliaro (Monza).
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli