Italia U21, ultimo allenamento a Tirrenia. In serata la partenza per la Slovenia

Con l’allenamento di questa mattina, al quale ha partecipato tutto il gruppo al completo compreso Lorenzo Colombo convocato al posto dell’indisponibile Andrea Pinamonti, la Nazionale Under 21 ha ultimato la preparazione presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, prima di raggiungere in serata la Slovenia. Da qui riparte l’avventura, con tre gare di questo Campionato Europeo dal format inedito, contro la Repubblica Ceca, la Spagna, e i padroni di casa. Tre partite per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma a giugno in Ungheria e Slovenia, alla quale accederanno le prime due classificate dei quattro gironi.

Gli Azzurrini, che fanno parte del gruppo B, esordiranno mercoledì 24 a Celje contro la Repubblica Ceca, il 27 a Maribor affronteranno la Spagna e il 30 marzo ancora a Maribor se la vedranno con i padroni di casa della Slovenia.

“Un girone complesso”, così lo ha definito il tecnico Paolo Nicolato a due giorni dal primo incontro. “Considerato che la Spagna – ha sottolineato il tecnico - si qualificherà quasi di sicuro, diventa fondamentale la prima partita. Siamo una squadra giovane, dato che i migliori under sono giustamente nella nazionale maggiore, ma contiamo di poterci confrontare nel modo giusto con i nostri avversari. Ora non servono invenzioni, ma mettere i giocatori al posto giusto, quello che conoscono e dove possono esprimersi al meglio. Partiamo quindi da quello che sappiamo fare, perchè non c'è davvero tempo per insegnare qualcosa di nuovo”.