Julio Sergio si rivolge a Pau Lopez: "Meglio un grande errore che tanti in serie"

Julio Sergio, ex portiere della Roma dal 2006 al 2011, ha parlato rivolgendosi direttamente a Pau Lopez, suo successore che sta vivendo una stagione travagliata: "Meglio commettere un errore molto grande che tanti errori che possono infastidirti. Tra Mirante e Lopez non si capisce chi sia il titolare, non credo che sia solo una questione di portieri. Non basta la tecnica, per difendere i pali della Roma serve la testa e la forza giusta". A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.