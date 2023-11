Juventus-Inter da record, oltre 2 milioni spettatori per Dazn: battuto il primato stagionale

Il derby d'Italia batte il primato della stagione

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Pari in campo ma con record di appassionati incollati alla tv. Il derby d'Italia continua per Dazn, che per il big match della 13/a giornata ha registrato il primato stagionale, perché con 2.1 milioni di spettatori Juventus-Inter si piazza al primo posto delle sfide più seguite Dazn, togliendo il primato alla partita finora più vista per la stagione 2023/2024, davanti a Milan-Juve della nona giornata (1.9 milioni) e Inter-Roma della decima giornata (1.7 milioni). (ANSA).