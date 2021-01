L'ex Zaccheroni: "Grande lavoro di Maldini al Milan. Scudetto? Sarà una corsa a tre"

L'ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato così del Milan di Stefano Pioli a Sky Sport: "Questo Milan ha tanti giocatori che hanno davanti a loro l'occasione della vita. Ibra ha portato un'energia straordinaria e una grande consapevolezza. In società c'è un dirigente come Maldini che ha compattato tutta la squadra. Ne ho parlato anche con Paolo, gli ho fatto i complimenti. In questo Milan tutti vogliono essere protagonisti. Scudetto? Credo che sarà una corsa a tre: il Milan, che è favorito, Juventus, ma non deve perdere domani altrimenti difficilmente potrà tornare in corsa, e poi Inter".