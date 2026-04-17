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L'Inter firma il Manifesto della comunicazione non ostile. Le parole di Marotta e non solo

L'Inter firma il Manifesto della comunicazione non ostile. Le parole di Marotta e non solo TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 20:07Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte da Milano, Bruno Cadelli

In occasione di Inter-Cagliari, l’Inter ha firmato ufficialmente il Manifesto della comunicazione non ostile, insieme all'associazione non profit Parole O_Stili

L'evento ha visto l'intervento del Presidente Giuseppe Marotta, della fondatrice e Presidente di Parole O_Stili Rosy Russo e della legend nerazzurra Danilo D'Ambrosio. Insieme a loro saranno presenti alcuni dei ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro e degli studenti delle scuole di Milano coinvolti nei progetti dell'Inter sul tifo consapevole. 

Giuseppe Marotta: “Buonasera a tutti voi, lo sport è una comunità come la scuola. Lo sport è un mondo bello dove si gioca, si vince e ci sono delle regole ma ci sono dei valori: rispetto dell’arbitro, dell’avversario. Non purtroppo la cultura della sconfitta, quando si perde si fa esperienza. La dottoressa Russo che ringrazio ha condiviso un percorso, siamo qui per firmare il manifesto non ostile che fa parte di una serie di iniziative che già portiamo avanti, come l’iniziativa “Tifiamo positivo”. Questo lo facciamo con voglia e tenacia. Il manifesto della comunicazione non ostile si inserisce in un contesto in cui spesso si utilizzano parole e atteggiamenti brutti nei confronti di tante persone. Questa è un’occasione per diventare più bravi e grandi”.

Rosy Russo: “Il manifesto di parole ostili è nato più di dieci anni fa attraverso un lavoro collettivo. Abbiamo lavorato con i ragazzi sul manifesto. Sono dieci semplici principi, è un esercizio che ciascuno può prendersi. Ringrazio questa famiglia che è l’Inter, sono molto grata perché con coraggio avete scegliere di intraprendere questo percorso. Abbiamo creato un percorso formativo lavorando sulle parole e sul manifesto, capendo quali parole ci possono aiutare. L’abbiamo fatto diventare un glossario intitolato “Alè”, l’acronimo di "allena l’empatia": un allenamento per capire come stanno gli altri vicino a me. Questo lavoro è partito dai ragazzi ma vale soprattutto tante volte anche per gli adulti. Possiamo scegliere le parole con cura. Invito tutti ad usare questo libretto, per far si che diventi uno strumento per tutti, non solo per l’Inter. Ringrazio il presidente e tutta la società e vi chiedo di essere degli ambassador di tutto questo. Vi chiediamo di continuare questo percorso insieme, che sia un punto di partenza”

Danilo D’Ambrosio: “Ho parlato con tutti i giovani, sono ragazzi davvero svegli che hanno sogni da perseguire. A prescindere dallo sport, dovrete sempre essere delle brave persone, che portano avanti con costanza e determinazione i principi della vita. Potete scegliere di essere sempre dalla parte giusta. Studiate e guardate sempre il buono nelle persone”.

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