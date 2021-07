L'italiana nel team di ricerca di AstraZeneca: "Brio e talento, gli azzurri come noi expat"

vedi letture

Federica Cappuccini in team ricerca: spero di andare a Wembley

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "L'Italia di Mancini piace anche agli inglesi: ci rivedono il brio e la voglia di vivere di noi expat". Federica Cappuccini e' l'unica italiana nel team di ricerca di Oxford che ha messo a punto il vaccino di AstraZeneca. In Inghilterra dal 2013, si e' sempre sentita accettata, e ora sogna di andare a tifare Italia nella finale di Euro 2020, domenica a Wembley. "Mi sono subito messa in cerca di un biglietto - racconta al telefono con l'ANSA dal suo laboratorio -, al mercato secondario hanno prezzi proibitivi. Timori per la folla allo stadio? Il rischio dell'Inghilterra e' calcolato, ma certo le regole non possono saltare: il traguardo e' in vista, ma non ancora raggiunto. Certo, con le precauzioni giuste si puo' tifare". (ANSA).