Lazio, lavoro con la palla per Luiz Felipe. Lucas Leiva assente alla seduta odierna

Seduta pomeridiana per la Lazio che continua la preparazione in vista della sfida contro il Benevento. Luiz Felipe ha lavorato in modo differenziato con la palla, mentre Cataldi ha svolto solo in parte il lavoro odierno. Non si sono visti Caicedo, Armini e Lucas Leiva: i primi due sono a riposo, mentre resta ancora da capire il motivo dell'assenza del brasiliano, che anche ieri si era allenato solo in modo parziale.