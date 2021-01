Lega A, rinviata assemblea su offerta fondi: si terrà il 4 febbraio

vedi letture

Concesso più tempo a club per analizzare proposta private equity

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - È stata rinviata a giovedì 4 febbraio l'assemblea della Lega Serie A che avrebbe dovuto decidere sull'offerta dei fondi di private equity. La riunione dei 20 club, programmata inizialmente per mercoledì 27 gennaio, slitterà così di una settimana: la Lega ha infatti concesso più tempo ai club per analizzare la proposta della cordata CVC-Advent-FSI, che ha messo sul piatto 1,7 miliardi di euro per acquisire il 10% delle quote della nuova Media Company la quale gestirà gli aspetti commerciali della Lega anche per quanto riguarda i diritti tv. Tra le problematiche che sarebbero emerse ci sarebbero quelle relative ad alcuni diritti, come ad esempio quelli d'archivio. (ANSA).